Поиск

Ракета компании SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье по московскому времени успешно вывела на орбиту очередную партию из 20 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 20 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в субботу в 21:25 по Тихоокеанскому времени США (в воскресенье в 08:25 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 15-й раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила свыше 7,3 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 6,7 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

Starlink
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Аммане обвинили уголовников в стрельбе у израильского посольства

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 ноября

Инцидент со стрельбой произошел у посольства Израиля в Иордании

Военная операция на Украине

Меркель не видит военного решения украинского конфликта

Меркель не видит военного решения украинского конфликта

Фонд для возмещения ущерба пострадавшим от изменения климата странам начнет работу в 2025 году

Фонд для возмещения ущерба пострадавшим от изменения климата странам начнет работу в 2025 году

Жители Барселоны протестуют против высоких цен на аренду, перекрыты несколько центральных улиц

Жители Барселоны протестуют против высоких цен на аренду, перекрыты несколько центральных улиц

Глава МИД Франции заявил, что Париж будет и дальше поддерживать Киев

Глава МИД Франции заявил, что Париж будет и дальше поддерживать Киев

Грузовой корабль "Прогресс МС-29" прибыл на МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-29" прибыл на МКС

Что случилось этой ночью: суббота, 23 ноября

Трамп выдвинул кандидатуру инвестора Бессента на пост министра финансов

Трамп выдвинул кандидатуру инвестора Бессента на пост министра финансов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });