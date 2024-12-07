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Кандидатом в канцлеры от "Альтернативы для Германии" стала Алис Вайдель

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) в субботу официально объявила сопредседателя партии Алис Вайдель кандидатом на должность канцлера в преддверие досрочных парламентских выборов, которые намечены на конец февраля.

"Партийное руководство согласилось с предложением поддержать Вайдель", - сообщает EFE.

"Согласно данным опросов, мы являемся второй силой на федеральном уровне, поэтому ожидаем, что сможем войти в состав правительства", - приводит агентство слова Вайдель, напоминая в то же время, что ни одна из политических партий ФРГ не согласна каким-либо образом сотрудничать с АдГ.

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"В политической программе Вайдель в частности фигурируют пункты о снижении налогов и цен на электроэнергию, о возобновлении производства энергии на АЭС и угольных электростанциях, а также закупок трубопроводного газа, вероятно, из России. Кроме того, она высказалась за ужесточение политики по отношению к нелегальным мигрантам, выступила за укрепление границ страны и за незамедлительную высылку нелегалов, преступников, насильников и убийц, а также за приостановку выделения средств на социальную помощь иностранцам", - пишет EFE.

По данным агентства, Вайдель также высказалась за прекращение оказания помощи Украине, заявив, что Киев сам может защитить себя. "Мы - партия мира. Если вы не желаете войны в Германии, голосуйте за АдГ", - заключила она.

Согласно пятничным данным влиятельного в ФРГ центра изучения общественного мнения "Политбарометр", которые огласил телеканал ZDF, если бы выборы состоялись сейчас, то консервативный блок ХДС/ХСС заручился бы поддержкой 33% избирателей, а за АдГ отдали бы голоса около 17% избирателей.

Германия Альтернатива для Германии Алис Вайдель
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