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Операторы электросетей Балтии подписали договор об управлении системой после синхронизации с Европой

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Операторы электропередающих сетей Литвы, Латвии и Эстонии – Litgrid, Augstsprieguma tikls (АСТ) и Elering – заключили в среду соглашение об управлении системой Балтийского региона после синхронизации с сетями континентальной Европы, намеченной на февраль следующего года.

Документ определяет принципы сотрудничества после присоединения стран Балтии к европейской зоне электросетей, права и обязанности сторон, дополняет другие регламенты и договоры. Соглашение вступит в силу с момента синхронизации, сообщила эстонская Elering.

Целью подписанного соглашения является обеспечение надежной работы, оптимального управления и технического развития электроэнергетических систем стран Балтии. Оно создает правовую основу для сотрудничества в вопросах, которые не регулируются сетевым регламентом или рамочным соглашением о синхронной зоне, поясняет компания.

"Регион электроэнергетической системы стран Балтии является одним из пяти регионов синхронной зоны системного управления по версии Агентства ЕС по регулированию энергетики (ACER). Остальные регионы – страны Северной Европы, Центральная Европа, Юго-Восточная Европа и Юго-Западная Европа", - уточняется в пресс-релизе.

В настоящее время Эстония, Латвия и Литва работают в системе IPS/UPS (сеть синхронной передачи некоторых стран СНГ с общим режимом работы и централизованным диспетчерским контролем). Планируется, что страны Балтии 8 февраля 2025 года отключат свои электросистемы от единой сети с Россией и Белоруссией (БРЭЛЛ), а с 9 февраля подключатся к европейской электросети.

Стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро, три четверти расходов покрываются из бюджета ЕС.

Литва Латвия Эстония Litgrid Augstsprieguma tikls Elering БРЭЛЛ
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