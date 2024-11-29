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Страны Балтии отсоединятся от российской электроэнергетической сети 8 февраля

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Страны Балтии определили дату отсоединения от российской электроэнергетической сети и присоединения к европейской сети.

"8 февраля 2025 года энергосистемы стран Балтии отключатся от соединения с системой IPS/UPS и начнут совместное испытание работы своих энергосистем в режиме энергетического острова. Синхронизация с частотой континентальной Европы произойдет 9 февраля", - заявила эстонская энергетическая компания Elering.

"В настоящее время энергосистемы Эстонии, Латвии и Литвы работают в системе IPS/UPS, в которой частоту контролирует Россия. Синхронизация с энергосистемой континентальной Европы позволит им самостоятельно управлять частотой в системе и повысить свою энергобезопасность", - сказано в сообщении.

16 июля электроэнергетические системы стран Балтии официально уведомили операторов электроэнергетических систем России и Беларуси о выходе из договора BRELL (энергокольцо Белоруссия - Россия - Эстония - Латвия - Литва, БРЭЛЛ), на основании которого Эстония, Латвия и Литва с советских времен входили в единую синхронную зону, управляемую Россией.

В сообщении Elering говорится, что синхронизация улучшит связь между передающими системами и рынками электроэнергии в Евросоюзе, что позволит электроэнергетическим системам стран Балтии работать на основе единых и прозрачных европейских правил.

Синхронизация будет поддержана фондом "Соединяя Европу" (CEF) в размере около 1,2 млрд евро, что покроет до 75% общей стоимости крупного проекта.

БРЭЛЛ Elering Белоруссия Евросоюз Эстония Литва Латвия
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