США ввели санкции против венесуэльских чиновников в связи с итогами президентских выборов

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - США, заявляющие о фальсификации итогов президентских выборов в Венесуэле, в четверг объявили о введении санкций против 16 представителей венесуэльских властей за их якобы причастность к махинациям на выборах.

"Управление по контролю за иностранными активами Минфина внесло в санкционные списки 16 должностных лиц, связанных с президентом Николасом Мадуро, которые препятствовали проведению конкурентных и инклюзивных президентских выборов в Венесуэле", - говорится в заявлении на сайте Минфина США.

В санкционный список внесли, в частности, членов национального избирательного совета Венесуэлы и Верховного суда, а также представителей венесуэльской армии и разведслужб.

Кроме того, Госдеп США ввел новые визовые ограничения в отношении чиновников, поддержавших Мадуро.

"В связи с недавно введенными визовыми ограничениями почти 2 тыс. человек уже попали под ограничения за их роль в подрыве демократии, за коррупцию и нарушение прав человека", - говорится в заявлении Минфина.

28 июля в Венесуэле прошли выборы. Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил, что победу с 51,2% голосов одержал Мадуро. Представители оппозиции заявили, что на выборах победил Эдмундо Гонсалес Уррутиа с 73% голосов.

После оглашения результатов выборов в Венесуэле начались протесты.

Американское правительство признало Гонсалеса победителем президентских выборов.

Ранее американские и европейские законодатели выступили с совместным заявлением, в котором пообещали привлечь Мадуро к ответственности, если он откажется сложить власть.