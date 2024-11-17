Бжания заявил о готовности баллотироваться на внеочередных выборах главы Абхазии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что выходом из политического кризиса могут стать внеочередные выборы главы республики.

"Сторонники оппозиции постоянно ссылаются на мнение народа, говорят о том, что они имеют поддержку наших граждан. Истинным мерилом в таком вопросе являются выборы. Выборы покажут, кого в качестве президента хочет иметь многонациональный народ Абхазии. Вот такой выход. Еще не поздно этим выходом воспользоваться", - сказал Бжания в интервью Абхазскому государственному агентству "Апсныпресс".

"Надо остановиться, взять паузу, хорошенечко подумать и нашим оппонентам над моим предложением, которое я озвучил вчера. Суть этого предложения состоит в следующем: протестующие должны освободить комплекс правительственных зданий, после чего будут приняты соответствующие нормативные акты президентом и парламентом. Будут объявлены выборы. Президент Бжания готов сложить свои полномочия и как кандидат в президенты пойти на выборы", - сказал он.

Бжания утверждает, что "ничего непоправимого еще не произошло".

По его словам, "сейчас то время, когда мы должны заботиться о своей стране, о нашей родине, она в опасности".

"И в таком сложном положении наша родина оказалась в результате действий людей, которые совершили попытку государственного переворота. Но еще не поздно все отыграть назад", - подчеркнул он.

Бжания призвал граждан республики "не поддаваться на провокации и не участвовать в незаконных и несанкционированных митингах".

15 ноября абхазская оппозиция захватила комплекс правительственных зданий в Абхазии и потребовала отставки президента республики Аслана Бжании. Оппозиция также создала координационный совет по выходу из политического кризиса и ведения переговоров с властями республики.