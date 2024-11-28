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Путин отметил, что Армения как член ОДКБ сама определяет свои национальные интересы

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Армения как суверенное государство имеет право сама решать, в каком союзе находиться, исходя из интересов собственной безопасности.

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"На мой взгляд, любая страна - член организации (ОДКБ) должна сама для себя определить, что соответствует ее национальным интересам, и мы будем относиться к этому с уважением", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов относительно замораживания Арменией своего участия в ОДКБ.

При этом российский президент не исключил возвращения Армении к полноформатному участию в ОДКБ.

"Армения заявила, что берет паузу и не объявляла о выходе из организации, и она поддерживает все документы, которые принимаются в ходе сегодняшней встречи, и обращает наше внимание на это. Если это так, то значит существует возможность, что Армения вернется к полноформатной работе в рамках ОДКБ. Ну, посмотрим", - сказал Путин.

Владимир Путин Армения ОДКБ
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