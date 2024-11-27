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РФ рассчитывает на полноценное возобновление партнерства с Арменией в рамках ОДКБ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Двери для возобновления полноценного сотрудничества Армении с ОДКБ остаются открытыми, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не ставим под сомнение суверенное право каждого государства самостоятельно определять свой внешнеполитический курс, в том числе относительно участия в мероприятиях ОДКБ, дальнейшей работы в организации", - сказала Захарова на брифинге в среду, комментируя отказ Армении от участия в саммите ОДКБ и информацию о готовности Еревана одобрить часть документов встречи в ограниченном формате.

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Она подчеркнула, что "де-юре Ереван остается полноправным членом ОДКБ".

"Армения сохраняет за собой все соответствующие права и обязательства. Мы рассчитываем, что в интересах будущей безопасности дружественной страны и региона в целом наше партнерство с Арменией в рамках ОДКБ будет полноценно возобновлено. Мы подтверждаем, что на данном этапе двери для возврата Еревана к полномасштабному сотрудничеству в ОДКБ открыты, ожидаем, что наши армянские партнеры, преодолев сомнения, возобновят заинтересованную совместную работу", - добавила официальный представитель МИД РФ.

МИД РФ Мария Захарова Армения ОДКБ
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