СМИ сообщают, что ХАМАС может пойти на уступки Израилю ради прекращения огня

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Некоторые лидеры радикальной группировки ХАМАС рассматривают возможность заключения сделки с Израилем об освобождении заложников и прекращении огня в Газе, в соответствии с которой Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) временно останется в Филадельфийском коридоре в секторе Газа, сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам двух собеседников издания, одно из предложений, обсуждавшихся некоторыми лидерами ХАМАС, позволило бы Израилю сохранить присутствие - по крайней мере, временное - в пограничном районе между Египтом и сектором Газа.

При этом официальные лица ХАМАС публично выступили против любого долгосрочного израильского контроля над этим районом, который известен как Филадельфийский коридор.

Некоторые американские официальные лица сообщили газете, что ХАМАС может отказаться от своих требований и перейти к соглашению о прекращении огня, приемлемому для правительства Израиля.

Однако, по мнению некоторых собеседников, Израиль, по-видимому, не заинтересован в уступках.

По словам американских официальных лиц, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, похоже, ждет вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, прежде чем изменить свою позицию по переговорам с ХАМАС.

При этом отмечается, что Трамп вряд ли окажет существенное давление на Нетаньяху или израильских военных, угрожая приостановить военную помощь.

Западные официальные лица заявляют, что Израиль по-прежнему скептически относится к американским и арабским идеям по управлению сектором Газа после войны.

Они заявили: Нетаньяху считает, что планы по привлечению Палестинской администрации к управлению Газой обречены на провал и что ХАМАС быстро восстановит там контроль.

Американские официальные лица также считают, что ХАМАС стремится остаться у власти после заключения соглашения о прекращении огня.