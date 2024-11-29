Продажа валюты/золота из ФНБ будет согласовываться с премьером или главой его аппарата

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ должен будет согласовывать свои решения о продаже иностранной валюты или золота из Фонда национального благосостояния с главой правительства или руководителем его аппарата.

Соответствующие поправки в Правила проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Фонда национального благосостояния подписал 27 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правилами, в частности, определяется, что покупку и продажу иностранной валюты и золота осуществляет Федеральное казначейство по решению Минфина. При этом продажа осуществляется за счет ранее приобретенной иностранной валюты и золота, а при их отсутствии за счет средств Фонда национального благосостояния в иностранной валюте или золоте с учетом требований бюджетного законодательства.

Теперь уточняется, что продажа валюты и золота из ФНБ осуществляется по решению Минфина, согласованному с председателем правительства РФ или заместителем председателя правительства - руководителем аппарата.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина, постановление корректирует порядок использования средств фонда. "Изменения позволят повысить согласованность решений об использовании средств ФНБ", - отметили в министерстве.

Объем покупки (продажи) иностранной валюты и золота определяется Минфином ежемесячно как сумма разности ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов в текущем месяце и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов и корректировки оценки нефтегазовых доходов, рассчитанной на текущий месяц.

В случае если сумма показателей имеет положительное значение, осуществляется покупка, а если отрицательное - продажа.

Минфин с февраля 2024 года проводит покупки валюты, к которым вернулся в августе 2023 года после периода продаж с февраля 2022 года (в январе текущего года также проводил продажи). Так, с 7 ноября по 5 декабря он направляет на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 87,5 млрд рублей, ежедневный объем операций составляет 4,2 млрд рублей.