Поиск

Продажа валюты/золота из ФНБ будет согласовываться с премьером или главой его аппарата

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ должен будет согласовывать свои решения о продаже иностранной валюты или золота из Фонда национального благосостояния с главой правительства или руководителем его аппарата.

Соответствующие поправки в Правила проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, средств Фонда национального благосостояния подписал 27 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правилами, в частности, определяется, что покупку и продажу иностранной валюты и золота осуществляет Федеральное казначейство по решению Минфина. При этом продажа осуществляется за счет ранее приобретенной иностранной валюты и золота, а при их отсутствии за счет средств Фонда национального благосостояния в иностранной валюте или золоте с учетом требований бюджетного законодательства.

Теперь уточняется, что продажа валюты и золота из ФНБ осуществляется по решению Минфина, согласованному с председателем правительства РФ или заместителем председателя правительства - руководителем аппарата.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина, постановление корректирует порядок использования средств фонда. "Изменения позволят повысить согласованность решений об использовании средств ФНБ", - отметили в министерстве.

Объем покупки (продажи) иностранной валюты и золота определяется Минфином ежемесячно как сумма разности ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов в текущем месяце и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов и корректировки оценки нефтегазовых доходов, рассчитанной на текущий месяц.

В случае если сумма показателей имеет положительное значение, осуществляется покупка, а если отрицательное - продажа.

Минфин с февраля 2024 года проводит покупки валюты, к которым вернулся в августе 2023 года после периода продаж с февраля 2022 года (в январе текущего года также проводил продажи). Так, с 7 ноября по 5 декабря он направляет на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 87,5 млрд рублей, ежедневный объем операций составляет 4,2 млрд рублей.

Минфин РФ ФНБ золото валюта Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Raiffeisen завершил сделку по продаже белорусского Приорбанка инвестору из ОАЭ

Кофе арабика завершает ноябрь максимальным ростом с 2014 года

Гендиректором ВТО переизбрана Нгози Оконджо-Ивеалу

ЕЭК одобрила квоту на беспошлинный ввоз в РФ до 25 тыс. т сливочного масла

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 4 декабря повысится на 22,4%

"Транснефть" после повышения налога на прибыль попросила поднять тариф на прокачку нефти

Ставка ЦБ РФ

ЦБ РФ не видит нужды в экстренных мерах ДКП из-за волатильности курса

ЦБ РФ не видит нужды в экстренных мерах ДКП из-за волатильности курса

Страны Балтии отсоединятся от российской электроэнергетической сети 8 февраля

ЦБ заявил, что новые санкции США против банков РФ потребовали корректировки обслуживания ВЭД

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });