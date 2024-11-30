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Израильские военные нанесли удары по бойцам "Хезболлы"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Израильские военные в течение субботы нанесли несколько ударов в Ливане по бойцам движения "Хезболла", нарушившим, по мнению Израиля, соглашение о прекращении огня, сообщила Армия обороны Израиля в своем телеграм-канале.

"Армия в течение дня предприняла действия в ситуациях, которые угрожали безопасности Израиля и нарушали договоренности о прекращении огня", - говорится в сообщении.

В частности, ВВС Израиля нанесли удар по автомобилю, в котором бойцы "Хезболлы" перевозили оружие. По данным израильского военного командования, еще один удар пришелся по группе вооруженных людей, приближавшихся к ливано-израильской границе. Третий удар с воздуха был нацелен на район на юге Ливана, в котором находились пусковые установки для ракет.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" вступило в силу ранее на этой неделе. По его условиям израильская армия будет поэтапно уходить с ливанской территории, и пока оставляет за собой право наносить удары по ливанским бойцам, если решит, что те представляют угрозу для безопасности Израиля.

Израиль Ливан Хезболла
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