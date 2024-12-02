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Блинкен обсудил с главой МИД Турции ситуацию в Сирии и Газе

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом ситуацию в Сирии и секторе Газа, сообщает госдепартамент Соединенных Штатов.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Фидан обсудили необходимость деэскалации и защиты гражданских лиц и инфраструктуры в Алеппо и других местах", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Блинкен и Фидан обсудили "текущие гуманитарные усилия в секторе Газа, необходимость прекращения войны и освобождения всех заложников".

На прошлой неделе антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов. Командование мятежников утверждает, что контролирует, в частности, существенную часть города Алеппо, в том числе центральные кварталы. Аэропорт города закрыт.

Сирийские военные позднее подтвердили, что значительные силы мятежников стягиваются в город Алеппо.

В свою очередь сирийские СМИ передавали, что войска Сирии укрепили линии обороны в провинции Хама и в других районах, выходящих на юг провинции Идлиб. По антиправительственным группам наносятся авиаудары.

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