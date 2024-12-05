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Иран обвинил генсека НАТО в попытке навязать Трампу внешнеполитические решения

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте пытается навязать свою позицию по внешней политике избранному президент США Дональду Трампу и его команде, заявили в четверг в МИД Ирана.

"Новый генсек НАТО, который заявляет, что ладит с избранным президентом США, странным образом настаивает на определении приоритетов для будущей администрации США", - написал представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в соцсети Х.

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По его словам, подобные попытки главы альянса являются "подстрекательством к дальнейшей воинственности путем создания поляризованной картины мировой политики".

Представитель иранского ведомства подчеркнул, что Рютте должен "чувствовать себя ответственным за то, что мир становится все менее безопасным".

Иранские СМИ, со своей стороны, отмечают, что в недавнем интервью Рютте заявил, что Трампу следует опасаться успеха России на Украине, так как в таком случае укрепят свои позиции и Китай, Иран, КНДР.

Иран НАТО Марк Рютте США Дональд Трамп
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