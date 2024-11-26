НАТО и Украина обсудят последствия использования Россией ракеты "Орешник"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Постпреды стран НАТО при штаб-квартире альянса в Брюсселе во вторник обсудят с представителем Украины последствия применения новой российской ракеты средней дальности "Орешник", сообщил телеканал RTBF.

Совет НАТО-Украина на уровне послов собирается по инициативе Киева, уточняет канал. В сообщении отмечается, что Украина просила у своих западных партнёров поставить ей системы ПВО последнего поколения.

RTBF подчеркнул, что это происходит в то время, как европейцы опасаются прекращения американской военной помощи Украине после возвращения избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом.