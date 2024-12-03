Иран, РФ, Турция и Катар могут провести встречу по Сирии на следующей неделе

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Ирана, Турции, России и Катара, вероятно, встретятся на следующей неделе в Дохе, чтобы обсудить Сирию, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Было решено продолжить эти консультации (по Сирии - ИФ) и возобновить Астанинский процесс", - цитирует Аракчи агентство IRNA.

По его словам, встреча с участием Ирана, России, Турции и Катара может состояться в Дохе на следующей неделе.

В понедельник Аракчи провел переговоры в Анкаре со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

По их итогам глава МИД Ирана заявил, что Тегеран всегда консультировался с Турцией по региональным вопросам.

"Конечно, у нас есть расхождения во мнениях, но у нас также есть точки соприкосновения, и между нами существует консенсус по вопросу о том, что Сирия не должна становиться местом для террористов, потому что это вызовет войну в регионе", - отметил он.

В свою очередь турецкий министр заявил, что Анкара и Тегеран "сходятся в позициях относительно сотрудничества в борьбе с терроризмом".

На прошлой неделе в Сирии антиправительственные формирования начали наступление в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Им удалось быстро взять под контроль ряд населенных пунктов. Командование мятежников утверждает, что контролирует, в частности, существенную часть города Алеппо, в том числе центральные кварталы. Аэропорт города закрыт.

Сирийские военные позднее подтвердили, что значительные силы мятежников стягиваются в город Алеппо.

В свою очередь сирийские СМИ передавали, что войска Сирии укрепили линии обороны в провинции Хама и в других районах, выходящих на юг провинции Идлиб. По антиправительственным группам наносятся авиаудары.