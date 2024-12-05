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Экс-главе Минобороны Южной Кореи запретили покидать страну из-за обвинений в госизмене

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура запретила ушедшему в отставку министру обороны Южной Кореи Ким Ен Хену покидать страну, пока идет расследование обвинений в государственной измене, сообщает в четверг "Ренхап" со ссылкой на судебные источники.

Прокуратура Центрального округа Сеула ввела запрет после того, как группа небольших политических партий подала жалобу, в которой Ким Ен Хен, президент Юн Сок Ёль и начальник штаба армии Пак Ан Су обвинялись в государственной измене в связи с попыткой ранее на этой неделе введения военного положения.

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Во вторник Юн Сок Ёль объявил в Южной Корее военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Через несколько часов он заявил, что согласен отменить военное положение, это решение поддержало правительство страны.

Введение военного положения вызвало непонимание как в правящей партии "Сила народа", так и у оппозиционеров из Демократической партии, которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. Согласно Конституции Южной Кореи, в таких случаях президент страны обязан выполнять распоряжения парламента.

Глава Минобороны Южной Кореи попросил прощения у сограждан за ситуацию с военным положением и подал прошение об отставке, которое Юн Сок Ёль принял в четверг.

Южная Корея Ким Ен Хен
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