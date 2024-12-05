Лавров не исключил министерской встречи по Сирии с участием РФ, Турции и Ирана на этой неделе

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Министерская встреча по Сирии в астанинском формате (Россия, Иран, Турция) может состояться на этой неделе, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Да, мы договариваемся с нашими турецкими и иранскими партнерами о проведении министерской встречи на этой неделе", - сказал Лавров в четверг журналистам в Валетте, отвечая на вопрос, возможно ли проведение министерской встречи в связи с обострением ситуации в Сирии.