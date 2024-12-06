В Южной Корее трех генералов отстранили после попытки введения военного положения

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Минобороны Южной Кореи объявило, что отстраняет трех представителейвоенного руководства от исполнения обязанностей из-за их содействия президенту страны Юн Сок Ёлю в недавней попытке ввести военное положение, передает "Ренхап".

Это три генерал-лейтенанта: командующий контрразведкой, командующий силами специального назначения и командующий обороной столицы.

2 декабря Юн Сок Ёль объявил военное положение "в связи с антиправительственной активностью".

Введение военного положения вызвало непонимание как в правящей партии "Сила народа", так и у оппозиционеров из Демократической партии, которые назвали принятые меры антиконституционными. В итоге парламент единогласно проголосовал за отмену военного положения. По Конституции, в таких случаях президент страны обязан выполнять распоряжения парламента.

Глава Минобороны Южной Кореи попросил прощения у сограждан за ситуацию с военным положением и подал прошение об отставке, которое Юн Сок Ёль принял 5 декабря.

Южнокорейская оппозиция во главе с Демократической партией в ответ на действия президента внесла на рассмотрение парламента страны предложение об импичменте Юн Сок Ёля. Голосование намечено на 7 декабря. Для принятия предложения по импичменту требуется большинство в две трети голосов, которое должно быть поддержано как минимум восемью законодателями от правящей партии.