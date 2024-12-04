На рассмотрение парламента Южной Кореи внесено предложение об импичменте президенту

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Южнокорейская оппозиция во главе с Демократической партией внесла на рассмотрение парламента страны предложение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю в связи с тем, что он нарушил нормы конституции, введя военное положение.

"Представители шести оппозиционных партий в четверг передали в секретариат Национального собрания соответствующее ходатайство, под которым поставил подписи 191 депутат", - сообщает южнокорейское издание "Чосон ильбо".

Депутаты обвинили Юн Сок Ёля в том, что он накануне объявил в стране военное положение, проигнорировав требующиеся для этого законные и конституционные предварительные условия, в силу чего эту чрезвычайную меру нельзя считать действительной. Кроме того, она идет вразрез с принципами соблюдения национального суверенитета, разделения властей, политического нейтралитета государственных должностных лиц и основных свобод, таких как выбор места жительства, передвижения, деятельности политических партий и выбора рода занятий.

"Нельзя мириться с противоречащим конституции объявлением военного положения в сочетании с подрывными действиями при его реализации. Мы срочно вступили с этим ходатайством, чтобы предотвратить дальнейшее расшатывание демократии и защитить жизни наших граждан", - приводит "Чосон ильбо" слова представителя Демократической партии Ким Ён Мина.

Голосование может пройти уже 6 или 7 декабря.

В соответствии с правилами работы Национального собрания голосование по импичменту должно пройти в срок от 24 до 72 часов после представления предложения, напоминает газета.