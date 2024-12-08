Зурабишвили обсудила ситуацию в Грузии с Трампом и Маском

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ночь на воскресенье сообщила, что встретилась на церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, где собрались лидеры около 50 стран, с избранным президентом США Дональдом Трампом и американским бизнесменом Илоном Маском.

Зурабишвили написала об этом в социальных сетях, где опубликовала видео, на котором беседует с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также фото с Маском.

"У меня была глубокая дискуссия с президентом Трампом и Макроном. Речь шла об украденных выборах и тревожных репрессиях против грузинского народа. Я подчеркнула необходимость сильных Соединенных Штатов Америки. У грузинского народа есть друг в лице Дональда Трампа. Боже, благослови Америку", - говорится в сообщении.

"Отличный разговор с Илоном Маском о текущей ситуации в Грузии. Я с нетерпением жду возможности приветствовать его в нашей стране", - написала грузинский президент о встрече с предпринимателем.

Ранее в субботу она встретилась в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зурабишвили не признает прошедшие в Грузии 26 октября парламентские выборы и считает нынешнее правительство нелегитимным. Президент Грузии поддерживает акции протеста против решения правящей партии "Грузинская мечта" отложить переговоры о вступлении в ЕС, которые продолжаются в стране с конца ноября.