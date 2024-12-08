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Косачев считает, что сирийцам предстоит самим справиться с полномасштабной гражданской войной

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Сирийцам придется самим справляться с полномасштабной гражданской войной, Россия вряд ли может оказать поддержку в таких условиях, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Если народу Сирии и далее будет требоваться наша поддержка, она будет оказываться. Но вряд ли - в условиях полномасштабной гражданской войны. С ней сирийцам предстоит справиться самим", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

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Косачев назвал произошедшие в Сирии события "трагедией для всех".

"А для нас, россиян, первостепенная задача - обеспечить безопасность соотечественников, и гражданских лиц, включая дипломатов и их семьи, и, разумеется, военнослужащих, которые там находятся ради Сирии, ее суверенитета и территориальной целостности", - отметил вице-спикер СФ.

По его мнению, в Сирии "самое тяжелое опять впереди".

"Сирия - очень тяжелая история, для всех без исключения. Так или иначе, гражданская война сегодня не закончится, слишком много противостояния интересов и слишком много противодействия сил. Включая откровенно террористические группировки", - считает Косачев.

Сирия Константин Косачев
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