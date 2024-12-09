Российское посольство в Дамаске поддерживает контакты с пришедшими к власти силами

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Посольство России в Дамаске поддерживает контакты с представителями вооруженной оппозиции, пришедшей к власти в Сирии, заявил журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

"Естественно, посольство (России - ИФ) как дипломатическое учреждение поддерживает контакты с теми властями, которые имеются. Как известно, премьер-министр и большая часть министров (бывшего правительства САР - ИФ) остались в Дамаске и взаимодействуют с теми, кто фактически пришел к власти", - сказал сенатор.

Он отметил, что это "конечно, сложно, это небезопасно иногда бывает, но такова профессия дипломата".

Он напомнил, что российское "посольство в Дамаске одно из наших наиболее защищенных посольств".