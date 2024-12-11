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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 04:24

Bloomberg сообщил о планах Байдена заблокировать сделку US Steel и Nippon Steel

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден планирует формально заблокировать сделку по покупке японским сталепроизводителем Nippon Steel американской United States Steel Corp. (US Steel) по соображениям национальной безопасности, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их словам, Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) должен передать свое заключение относительно планируемого слияния Байдену 22 или 23 декабря, после чего президент заблокирует сделку.

При этом, по данным ряда источников, Nippon Steel и US Steel готовы начать судебный процесс, если Байден решит заблокировать слияние.

У президента есть 15 дней с момента передачи документов из CFIUS, чтобы объявить о своем решении. В сентябре комитет продлил на 90 дней проверку сделки, и, по словам источников, дальнейшего переноса сроков решения не планируется.

Nippon Steel объявила о покупке американского конкурента за $14,1 млрд в декабре 2023 года.

Котировки акций US Steel упали почти на 10% во вторник. Рыночная стоимость компании с начала текущего года сократилась на 27,5% (до $8,8 млрд).

Цена бумаг Nippon Steel выросла на 0,6% по итогам торгов в среду. Капитализация сталепроизводителя в этом году уменьшилась на 4,5% и составляет около 3,2 трлн иен ($21,1 млрд).

US Steel была образована в 1901 году при участии финансиста Джона Пирпонта Моргана и сталепромышленника Эндрю Карнеги и сыграла важную роль в индустриализации Штатов в XX веке. Она уже не относится к числу крупнейших американских компаний, но остается одним из ведущих сталепроизводителей. Ее основными клиентами являются автомобильные компании, производители бытовой техники и упаковки для пищевых продуктов.

Как и другие западные представители сектора, US Steel испытывает трудности в связи с появлением на мировом рынке дешевой китайской стали. В январе-сентябре 2024 года выручка компании снизилась на 12% (до $12,1 млрд), чистая прибыль упала на 51,5% (до $473 млн).

Джо Байден США CFIUS US Steel Япония Nippon Steel
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