Регулятор в США оставил решение по сделке US Steel и Nippon Steel за Байденом

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) не пришел к консенсусу по вопросу возможных угроз национальной безопасности страны в результате планируемой покупки United States Steel Corp. (US Steel) японской компанией Nippon Steel, передает Associated Press.

CFIUS направил отчет с итогами анализа сделки президенту США Джо Байдену, которому теперь предстоит за 15 дней принять решение о ее одобрении или блокировке. Байден, как и избранный глава государства Дональд Трамп, обещал ее заблокировать.

Условия покупки предполагают сохранение названия компании US Steel и ее головного офиса в Питтсбурге, где ее в 1901 году основали финансист Джон Пирпонт Морган и сталепромышленник Эндрю Карнеги. Nippon Steel также обещала вложить $2,7 млрд в старые заводы американской компании.

Японская компания заявила о своей уверенности в том, что в случае справедливой оценки сделка должна быть одобрена, и призвала Байдена принять во внимание ее усилия по снятию опасений в отношении угроз национальной безопасности, пишет The Wall Street Journal.

US Steel отметила, что сделка позволит укрепить национальную и экономическую безопасность США и сформировать альянс для конкуренции с Китаем.

Акции US Steel подешевели на 2,8% по итогам дополнительных торгов в понедельник. Бумаги Nippon Steel подорожали во вторник на 0,9%.