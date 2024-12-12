Дрон ВСУ сбит над казарменными зданиями МВД в Грозном, ранены четыре человека

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об уничтожении украинского дрона над казарменными зданиями МВД, четыре человека пострадали.

"Сегодня в 00:55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А.А.Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник", - написал он в своем телеграм-канале в ночь на четверг.

По словам главы региона, легкие ранения получили четыре бойца караула.

Кадыров уточнил, что БПЛА сдетонировал в воздухе, повреждена кровля, выбиты стекла. Упавшие обломки вызвали возгорание, его ликвидировали, добавил он.