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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:51

Moody's снизило кредитный рейтинг Франции до "Aa3" с "Aa2"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Франции до "Aa3" с "Aa2" и изменило его прогноз на "стабильный" с "негативного", говорится в сообщении агентства.

Рейтинговое действие отражает мнение Moody's о том, что на фоне политической фрагментации государственные финансы Франции в ближайшие годы существенно ухудшатся.

Французское Национальное собрание в начале декабря вынесло вотум недоверия правительству. Новый премьер-министр Франсуа Байру в пятницу заявил, что понимает, что его ждет сложная работа, в особенности - по вопросам, связанным с бюджетом. Его предшественник Мишель Барнье добивался сокращения расходов в рамках бюджета на 2025 год.

Moody's оценивает как "очень низкую" вероятность того, что новое правительство обеспечит стабильное сокращение дефицита бюджета с 2026 года. По прогнозам агентства, дефицит бюджета Франции в 2025 году составит 6,3% ВВП, в 2027 году - 5,2%.

Между тем существует риск длительного роста стоимости привлечения финансирования, что дополнительно снизит доступность долгового капитала, полагает агентство.

"Это может создать негативный замкнутый круг из роста дефицита, роста долговой нагрузки и роста стоимости финансирования в условиях значительных годовых потребностей в заимствованиях", - говорится в его сообщении.

Уровень госдолга Франции вырастет примерно до 120% ВВП в 2027 году со 113,3% ВВП в 2024 году, ожидают в Moody's.

Moody's Франция Франсуа Байру
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