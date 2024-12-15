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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:24

Берлин предупредил представителей прежних властей Сирии о судебном преследовании в ФРГ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Чиновники, работавшие во властных структурах при президенте Сирии Башаре Асаде, при попытке въезда в Германию будут переданы органам правосудия, заявили главы МИД и МВД ФРГ Анналена Бербок и Нэнси Фезер.

"Если кто-либо из тех, кто служил Асаду, теперь думает бежать в Германию, им я могу сказать лишь одно - все приспешники режима предстанут перед правосудием за совершенные преступления", - приводит в воскресенье агентство EFE выдержку из интервью Бербок немецким СМИ.

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Фезер в интервью в свою очередь отметила, что в Германии "никто не застрахован от уголовного преследования, если он участвовал в преступлениях" с учетом обвинений в отношении Асада.

Кроме того, Бербок призвала "органы безопасности разных стран и особенно спецслужбы к как можно более тесному сотрудничеству" в этой связи.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.

Хроника 08 – 15 декабря 2024 годаСмена власти в Сирии
Сирия Башар Асад Германия Анналена Бербок Нэнси Фезер
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