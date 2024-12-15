Власти Израиля намерены расширять поселения на Голанских высотах

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Израильское правительство в воскресенье одобрило план по расширению поселений на Голанских высотах, сообщает The Jerusalem Post.

"Усиление присутствия на Голанах укрепляет израильское государство, и особенно это важно в нынешних условиях. Мы продолжим селиться там, и сделаем их процветающими", - приводит издание выдержку из заявления премьера страны Биньямина Нетаньяху.

По данным издания, израильские власти намерены удвоить население Голанских высот.

Голанские высоты - спорная территория на Ближнем Востоке. Значительную их часть в настоящее время контролирует Израиль, восточную - Сирия. После политических изменений в Сирии в декабре Израиль расширил там присутствие. В частности, сообщалось, что подразделения израильской армии в течение всей зимы останутся на сирийской стороне горы Хермон.

На прошлой неделе вооруженная оппозиция в Сирии объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти.