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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:23

Арабские страны осудили планы Израиля по расширению поселений на Голанских высотах

Арабские страны осудили планы Израиля по расширению поселений на Голанских высотах
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия и Ирак осудили намерение Израиля увеличить присутствие на Голанских высотах.

"Это решение является преднамеренной попыткой расширить оккупацию и противоречит международному праву", - говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ.

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Отмечается, что решение правительства Израиля расширить поселения на Голанских высотах, угрожает дальнейшей эскалацией и напряженностью в регионе.

МИД ОАЭ заявил, что привержен единству, независимости и территориальной целостности Сирии.

Катар также не одобрил решение Израиля, считая это новым эпизодом "израильской агрессии на сирийских территориях и вопиющим нарушением международного права".

Доха призвала международное сообщество выполнить свои юридические и моральные обязательства.

В Ираке также назвали планы Израиля "вопиющим нарушением международных законов". МИД страны заявил, что Голаны являются оккупированной сирийской территорией и что любые попытки изменить их статус не имеют юридической силы.

С позицией Ирака согласились и в Саудовской Аравии. Во внешнеполитическом ведомстве королевства отметили, что Израиль подрывает шансы Сирии на восстановление своей безопасности и стабильности.

Как сообщалось, Израильское правительство в воскресенье одобрило план по расширению поселений и удвоению населения на Голанских высотах.

Голанские высоты - спорная территория на Ближнем Востоке. Значительную их часть в настоящее время контролирует Израиль, восточную - Сирия. После политических изменений в Сирии в Израиле решили, что подразделения израильской армии в течение всей зимы останутся на сирийской стороне горы Хермон.

Израиль ОАЭ Сирия Голанские высоты Катар
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