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Лукашенко отверг предположения, что РФ собирается через Белоруссию нападать на Запад и на Украину

Лукашенко отверг предположения, что РФ собирается через Белоруссию нападать на Запад и на Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Александр Щербак/РИА Новости

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал полной глупостью предположения, что Россия собирается через Белоруссию нападать на Польшу, Литву, Латвию и Украину.

"Никакая Россия не собирается через Беларусь нападать на Польшу, Литву, Латвию, Украину. Глупость полная!" - заявил он во время фестиваля-ярмарки "Дажынк-2024" в Мостах (Гродненская область) в субботу. Слова президента приводит госагентство БелТА.

Лукашенко также призвал страны Запада строить отношения по-добрососедски, развивать взаимовыгодное сотрудничество. "Давайте по-соседски строить наши отношения. Не хотите - не надо. Мы найдем другие страны, с которыми будем развивать сотрудничество. Но если мы от вас уйдем, вы уже к нам не зайдете", - сказал он.

Александр Лукашенко Белоруссия Украина Латвия РФ
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