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Коллегия выборщиков подтвердила победу Трампа на выборах президента США

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Коллегия выборщиков из 50 штатов США, подтвердила результаты выборов, согласно которым Дональд Трамп станет 47-м президентом страны, сообщают местные СМИ.

Последними результаты выборов утверждали на Гавайях. Там вице-президент Камала Харрис получила четыре голоса выборщиков.

Таким образом, окончательные общенациональные итоги совпали с результатами ноябрьских выборов: избранный президент Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс набрали по 312 голосов, а Харрис - 226.

Для избрания президентом требуется набрать 270 из 538 голосов выборщиков.

После завершения голосования выборщиков, итоги голосования направят председателю сената, которым является вице-президент Камала Харрис. Харрис должна получить данные о результатах голосования выборщиков не позднее 25 декабря. Затем, не позднее 3 января 2025 года, о результатах сообщат в конгресс.

6 января 2025 года конгресс, как ожидается, соберется под руководством на заседание для подсчета голосов коллегии выборщиков Харрис. После подсчета Харрис официально подтвердит победу Трампа на президентских выборах.

5 ноября в США состоялись выборы президента. Трамп одержал на них победу. Его инаугурация запланирована на 20 января 2025 года.

США Дональд Трамп выборщики
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