Детей из Волоколамского района летом отправят на отдых в Крым

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Бесплатные путевки в крымские лагеря выдадут летом детям из Волоколамского района, где на прошедшей неделе был зафиксирован всплеск обращений к медикам после выбросов газа с мусорного полигона "Ядрово". Об этом сообщил и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев.

"Мы говорим о бесплатных путевках, которые будут летом в пионерские лагеря, они не на территории Московской области, а в Крыму: "Артек", "Орленок". Вот эти все путевки мы тоже подготовим для наших детей", - сказал журналистам Вихарев после осмотра полигона "Ядрово" в понедельник.

И.о. главы муниципалитета добавил, что также власти сформировали первый список детей, которые готовы отправиться в оздоровительные лагеря весной. Туда входит около 50 человек.

Ранее региональные и муниципальные власти выразили готовность обеспечить путевками в оздоровительные лагеря детей Волоколамского района, имеющих соответствующие медицинские показания.

21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа, за два дня к медикам с жалобами на плохое самочувствие обратилось порядка 150 детей. 21 марта были госпитализированы шесть жителей Волоколамского района, из них трое были переведены в Филатовскую клиническую больницу, остальные выписаны.

Вечером того же дня на место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он осмотрел полигон в сопровождении главы Волоколамского района Евгения Гаврилова. Воробьев также встретился с возмущенными жителями, он пообещал вывезти детей в оздоровительные лагеря, путевки уже начали выдавать.

23 марта Гаврилов был отправлен в отставку, временно исполняющим обязанности главы Волоколамского района стал глава городского округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев.

Жители Волоколамского района обратились в суд с требованием закрыть полигон. Пока было уменьшено количество свозимых на "Ядрово" отходов - он будет принимать их до 14 апреля. На свалке размещены аэрозольные пушки, также запланирована установка факела с системой мониторинга и спецоборудования для проколов в теле полигона.