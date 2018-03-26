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Более 20 государств вышлют 114 российских дипломатов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - 22 государства объявили в понедельник о высылке российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".

Решение о выдворении российских дипломатов приняли 16 стран Европейского союза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия и Украина.

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Так, власти ФРГ решили выслать четырех российских дипломатов, Франция аналогичным образом выдворяет четырех дипломатов, Италия - двух дипломатов, Нидерланды - двух дипломатов, Дания - двух дипломатов, Испания - двух дипломатов, Швеция - одного дипломата, Финляндия - одного дипломата, Венгрия - одного дипломата. Чехия высылает трех российских дипломатов, а власти Польши пообещали выслать четырех дипломатов. Также одного дипломата выдворяет Хорватия, а еще одного Румыния.

В свою очередь Литва решила выслать трех российских дипломатов. Кроме этого, Латвия приняла решение о высылке второго секретаря российского посольства, а Эстония высылает атташе посольства Российской Федерации по обороне.

Таким образом, с территории государств ЕС высылаются 33 российских дипломата.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. При этом представитель госдепа Хизэр Нойерт подчеркнула, что 12 человек являются оперативными сотрудниками российской разведки.

Канада также сообщила о высылке четырех дипломатов РФ. Также о высылке двух российских дипломатов объявили в МИД Албании, одного - в МИД Норвегии и еще одного - в МИД Македонии.

Наконец, президент Украины Петр Порошенко сообщил о выдворении 13 российских дипломатов.

Вместе с дипломатами, высылаемыми из стран ЕС, иностранные государства заявили о выдворении в понедельник всего 114 российских дипломатов. Следует отметить, что ранее британские власти, возложившие на Россию вину за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выслали из Великобритании 23 российских дипломатов.

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С учетом мер Лондона, таким образом, с начала расследования инцидента с отравлением с Скрипаля, зарубежные государства заявили о выдворении 137 российских дипломатов.

Власти Ирландии, тем не менее, пока что заявляли лишь о намерении рассмотреть возможность высылки российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

Теги: Сергей Скрипаль
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