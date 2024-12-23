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Сервис Dave стал лидером финтех-сектора в 2024 г. с ростом акций в 10,3 раза

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Компания Dave, создавшая банковское приложение для предоставления пользователям краткосрочных кредитов, стала лидером американского финансово-технологического сектора в 2024 году, показав рост капитализации в 10,3 раза, сообщает CNBC.

Рыночная стоимость Dave, которая в этом году не раз удивляла аналитиков, демонстрируя показатели выше их прогнозов, составляет $1,12 млрд. В прошлом году она падала до $50 млн.

Dave специализируется на выдаче пользователям приложения небольших кредитов "до зарплаты", пишет CNBC. По словам главы компании Джейсона Уилка, средний размер кредита составляет около $180.

Котировки акций Dave снижаются на 1% на торгах в Нью-Йорке в понедельник.

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