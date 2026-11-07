У РФ и США остаются "точечные" возможности для сотрудничества на экономическом направлении

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - У Москвы и Вашингтона остаются отдельные "точечные" возможности для сотрудничества на экономическом направлении, Россия к ним открыта, когда ей это нужно и выгодно, заявил "Интерфаксу" директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

"Сохраняем прагматичную открытость к осуществлению совместных с американцами начинаний - в тех случаях, когда это нужно и выгодно нам самим", - сказал он в интервью агентству.

По словам Гусарова, несмотря на различные американские ограничительные меры, "и в таких условиях имеются отдельные, "точечные" возможности для двустороннего сопряжения усилий на экономическом направлении".

"Мы данную тему никогда не политизировали", - добавил директор департамента МИД.

Как отметил Гусаров, "безуспешные попытки повлиять на Россию с помощью разного рода запретов, эмбарго и санкций отнюдь не новы" и "в истории российско-американских отношений подобные эпизоды зачастую соседствовали с вполне результативным двусторонним взаимодействием".

"Другое дело, что за последние 12 лет несколько сменяющих друг друга демократических и республиканских администраций наработали беспрецедентно объемный массив ограничений - как по охваченному им кругу лиц и сфер экономической деятельности, так и по разнообразию используемого инструментария", - сказал директор департамента МИД.

Как отметил Гусаров, такие нормы, как, в частности, закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) и "закон Линдси Грэма", "играют роль своеобразных "якорей".

По его словам, "с их помощью наши недоброжелатели в США рассчитывают сдерживать декларируемые устремления Белого дома на комплексную нормализацию российско-американских отношений".

"Распутывание этого "клубка" из ограничительных мер - даже с чисто технической точки зрения - без преувеличения монументальная задача. В условиях укоренившейся в американском истеблишменте системной русофобии нахождение в Вашингтоне политического капитала на ее реализацию - вопрос явно не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня", - сказал Гусаров.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.interfax.ru в 18:00.