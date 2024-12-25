Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-октябре составил 84,8 млрд рублей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-октябре 2024 г. составил 84,8 млрд руб. против 403,2 млрд руб. прибыли годом ранее.

По данным Росстата, за десять месяцев 2024 г. угольные компании РФ получили прибыль в размере 132,1 млрд руб. (-70,3%), убытки составили 216,9 млрд руб. (рост в 4,4 раза).

Доля прибыльных компаний в январе-октябре 2024 г. составила 46,6% против 64,9% годом ранее, убыточных - 53,4% против 35,1%.

В начале мая правительство РФ с целью поддержки предприятий угольной отрасли приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 г. В конце августа отмена пошлины была продлена до декабря 2024 г., а в ноябре - до конца 2024 г. Также с декабря 2024 г. отменена пошлина на коксующийся уголь.

С 1 января 2025 г. пошлины на антрацит, коксующийся и энергетический уголь перестанут действовать.

Ранее также были определены условия вывода из-под действия экспортных пошлин бурого угля. Пошлина на этот вид угля не будет действовать, если в календарном месяце среднее значение фактической экспортной цены на него не превышает $63 за тонну.

Осенью 2024 г. Минэнерго также сообщало, что считает важным заключение РЖД соглашений на 2025 г. о вывозе угольной продукции в восточном направлении со всеми угледобывающими регионами, имеющими такие соглашения на 2024 г., а также предлагает создать новые - на северо-запад и юг. Ведомство также предложило вернуть понижающие коэффициенты и скидки на перевозку угля в западном направлении для стимулирования поставок в порты северо-запада и юга страны.

Минэнерго РФ видит ухудшение динамики экспорта угля из России в этом году и предпринимает все, чтобы на следующий год такой тенденции не было, говорил министр энергетики РФ Сергей Цивилев "Интерфаксу" в середине декабря.