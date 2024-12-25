Поиск

Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-октябре составил 84,8 млрд рублей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-октябре 2024 г. составил 84,8 млрд руб. против 403,2 млрд руб. прибыли годом ранее.

По данным Росстата, за десять месяцев 2024 г. угольные компании РФ получили прибыль в размере 132,1 млрд руб. (-70,3%), убытки составили 216,9 млрд руб. (рост в 4,4 раза).

Доля прибыльных компаний в январе-октябре 2024 г. составила 46,6% против 64,9% годом ранее, убыточных - 53,4% против 35,1%.

В начале мая правительство РФ с целью поддержки предприятий угольной отрасли приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 г. В конце августа отмена пошлины была продлена до декабря 2024 г., а в ноябре - до конца 2024 г. Также с декабря 2024 г. отменена пошлина на коксующийся уголь.

С 1 января 2025 г. пошлины на антрацит, коксующийся и энергетический уголь перестанут действовать.

Ранее также были определены условия вывода из-под действия экспортных пошлин бурого угля. Пошлина на этот вид угля не будет действовать, если в календарном месяце среднее значение фактической экспортной цены на него не превышает $63 за тонну.

Осенью 2024 г. Минэнерго также сообщало, что считает важным заключение РЖД соглашений на 2025 г. о вывозе угольной продукции в восточном направлении со всеми угледобывающими регионами, имеющими такие соглашения на 2024 г., а также предлагает создать новые - на северо-запад и юг. Ведомство также предложило вернуть понижающие коэффициенты и скидки на перевозку угля в западном направлении для стимулирования поставок в порты северо-запада и юга страны.

Минэнерго РФ видит ухудшение динамики экспорта угля из России в этом году и предпринимает все, чтобы на следующий год такой тенденции не было, говорил министр энергетики РФ Сергей Цивилев "Интерфаксу" в середине декабря.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС проверит логистику ряда продуктов в крупнейших торговых сетях

ФАС проверит логистику ряда продуктов в крупнейших торговых сетях

Сливочное масло в РФ с начала года подорожало на 35,2%

Сливочное масло в РФ с начала года подорожало на 35,2%

Инфляция в РФ с 17 по 23 декабря составила 0,33%, годовая ускорилась в район 9,6%

Клиенты Сбербанка с начала года вложили в золото 78,4 млрд рублей

"Трансмашхолдинг" станет партнером "Росатома" и Шишкарева в группе "Дело"

"Мосбиржа" запустит утренние торги на фондовом и срочном рынках 27 января

"Мосбиржа" запустит утренние торги на фондовом и срочном рынках 27 января

Москва удвоит количество учащихся в колледжах

Сулейман Керимов стал инвестором Махачкалинского порта

В Иркутской области майнеров предупредили об отключении

В Иркутской области майнеров предупредили об отключении

Объединенная Wildberries и Russ купит под штаб-квартиру строящийся БЦ в "Москва-Сити"

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2070 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5598 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии131 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });