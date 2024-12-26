Аналитики отметили, что телеком-рынок РФ в 2024 г. вырос на 6,2% и превысил 2 трлн рублей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российский рынок телекоммуникаций в 2024 году вырос, по предварительным данным, на 6,2%, его объем превысил 2 трлн рублей, говорится в отчете аналитического агентства "ТМТ Консалтинг".

Драйвером роста традиционно выступил рынок мобильной связи – на него по итогам года пришлось 61% доходов отрасли. В то же время улучшились показатели других крупных сегментов рынка, в первую очередь фиксированного широкополосного доступа в интернет (ШПД), платного ТВ, межоператорских услуг, отмечают аналитики.

Мобильная связь

По данным "ТМТ Консалтинг", выручка от услуг мобильной связи в РФ в 2024 году выросла на 7,1%, что "является значительным показателем для российского рынка".

Высокой динамике способствовало увеличение потребления мобильного интернета (объем трафика мобильной передачи данных вырос за год почти на 15%), тарифная политика участников рынка в сегментах юридических и физических лиц, продвижение дополнительных услуг и опций, медийных сервисов, конвергентных пакетов, а также активное развитие виртуальных операторов, объясняют аналитики.

На конец 2024 года число абонентов мобильной связи (активных SIM-карт) увеличилось, по предварительным данным, на 1,9% до 263 млн, проникновение достигло 180%. В абсолютном выражении прирост абонентской базы превысил 4 млн.

"Росту способствовала высокая динамика банковских MVNO (mobile virtual network operator, виртуальные мобильные операторы - ИФ), продолжающееся развитие сегмента M2М, а также акционная активность операторов в конце года, которая, по предварительным оценкам, позволит игрокам рынка привлечь, по крайней мере – на время, дополнительных абонентов, переходящих к ним от конкурентов", - поясняют аналитики.

ШПД и платное ТВ

По оценке "ТМТ Консалтинга", доходы в сегменте ШПД выросли в уходящем году на 6,1%. Основным фактором стало повышение тарифов как на услуги домашнего интернета, так и (в случае отдельных операторов) для организаций.

Количество абонентов ШПД по итогам 2024 года увеличилось на 1,9%, проникновение приблизилось к 56% (прирост обеспечен продолжающейся экспансией в пригороды и частный сектор).

Как отмечают аналитики, на российском рынке платного ТВ второй год подряд происходит сокращение числа подписчиков. В 2024 году число абонентов сократилось более чем на 100 тыс. (на 0,2%). "Основной причиной оттока стал рост конкуренции со стороны OTT-видеосервисов", - поясняют аналитики.

При этом, по их подсчетам, выручка в сегменте платного ТВ в уходящем году, напротив, вернулась к положительной динамике (рост на 1,9%). "Основной причиной роста стало повышение тарифов осенью 2024 года после почти двухлетнего удерживания цен на прежнем уровне и многочисленных акций, проводимых, в первую очередь, спутниковыми операторами с целью снижения оттока пользователей в период вынужденных перебоев с трансляцией", - поясняется в отчете.

Фиксированная телефония продемонстрировала снижение доходов на 3%. Число абонентов (ОТА) снизилось за год на 7,9%, или на 1,3 млн. Доходы в сегменте В2С, как и в предыдущие годы, падают ускоренными темпами из-за отказа от квартирных телефонов. Проникновение услуги сократилось за год на 2 п.п. - до 15%.

Что впереди

"ТМТ Консалтинг" прогнозирует среднегодовой рост российского рынка телекоммуникаций в 2024-2029 гг. (CAGR) на уровне 4%. По мнению аналитиков, динамика будет обеспечиваться ростом потребления услуг на базе передачи данных, а также индексацией тарифов на ключевых рынках мобильной связи, широкополосного интернет-доступа и платного ТВ.

"Как показывает опыт предыдущих лет, без одобрения периодического повышения тарифов – в первую очередь, на услуги мобильной связи – с целью компенсации инфляции рынку грозит стагнация", - уверены аналитики.

Как считают в "ТМТ Консалтинге", в условиях сравнительно низкой динамики доходов от услуг связи операторы продолжат усиливать свои позиции на быстрорастущем ИТ-рынке - в первую очередь, в сегментах хранения и обработки данных, облачных сервисов, IoT, инфобезопасности, цифровизации предприятий и организаций и других digital-сервисов.

Совокупная выручка от этих продуктов и решений, по прогнозам "ТМТ Консалтинга", будет расти в среднем на 12% в год.