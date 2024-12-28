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Индекс PMI сферы услуг РФ в декабре снизился до 51,2 пункта с 53,2 пункта в ноябре

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в декабре 2024 года составил 51,2 пункта, опустившись с ноябрьского значения 53,2 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Декабрьские темпы роста в секторе оказались самыми слабыми с сентября, указывают последние данные.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в декабре составил 51,1 пункта по сравнению с 52,6 пункта в ноябре.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

PMI S&P Global
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