Азиатские рынки акций в основном снизились в понедельник

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Азиатские фондовые индексы в основном снизились в понедельник при слабой активности торгов, небольшое повышение показал только китайский рынок.

"Конец года вызывает некоторое беспокойство, отчасти из-за неопределенности относительно того, как может сложиться картина международной торговли в 2025 году, - отмечает аналитик Kohle Capital Markets Pty. Тим Уотерер. - Некоторые трейдеры выходят из рискованных активов в конце года, что оказывает давление на азиатские рынки".

Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1% в последний торговый день в Токио в этом году. Однако по итогам месяца индикатор прибавил 4,4%, а весь год завершил рекордным подъемом - почти на 20%, отмечает Trading Economics.

Более широкий японский индекс Topix в понедельник опустился на 0,6%, но вырос на 3,8% за месяц и на 17,6% за год. Японский рынок акций возобновит торги лишь 6 января.

Акции Nissan Motor стали лидером снижения среди компонентов Nikkei 225 в понедельник, подешевев на 5,7%. Инвесторы опасаются, что условия планируемой сделки по слиянию с Honda Motor окажутся невыгодными для акционеров Nissan.

Заметно подешевели бумаги Japan Steel Works (-4,9%), а также Socionext (-4,7%).

Лидером роста в Токио стали акции производителя грузовиков Hino Motors, подорожавшие на 2,6%.

Китайский Shanghai Composite увеличился на 0,2% к закрытию рынка. Подорожали бумаги China Mobile Ltd. (+1,5%), China Petroleum & Chemical Corp. (+1,1%) и PetroChina Co. (+0,6%). В то же время подешевели акции Beijing Kingsoft Office Software (-2,9%), Hygon Information Technology (-0,7%).

Стоимость акций Air China Cargo взлетела более чем в 4 раза в ходе дебютных торгов на бирже Шэньчжэня в понедельник.

Гонконгский индекс Hang Seng опустился на 0,2% к закрытию рынка. Лидером снижения стали бумаги Haidilao International Holding (-5,5%), лидером роста - акции Semiconductor Manufacturing International (+6,4%).

Резко подешевели акции Sands China (-5,1%), Trip.com Group (-4,2%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI опустился на 0,2% по итогам торгов.

Объединенная следственная группа, расследующая дело в отношении президента Южной Кореи Юн Сок Еля, запросила ордер на его арест, сообщает "Ренхап". Группа запросила ордер на арест после того, как Юн Сок Ель проигнорировал три повестки о явке на допрос. Представитель президента сообщил, что намерен в ответ на запрос об ордере на арест предпринять "официальные шаги".

Акции авиакомпании Jeju Air Co. упали в цене на 8,7%, до рекордного минимума, после авиакатастрофы с ее самолетом, в ходе которой погибло 179 человек. Стоимость бумаг материнской компании Jeju Air - AK Holdings Inc. - снизилась на 12%.

Капитализация Hyundai Motor опустилась на 1,4%, Kia Corp. - на 0,2%.

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,3%. Заметно подешевели акции IT-компаний Block Inc. CDI (-2,7%) и Megaport (-0,9%), а также Telix Pharmaceuticals (-1,1%).