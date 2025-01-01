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Центробанк РФ закрыл доступ "неквалам" к иностранным бумагам, кроме ЕАЭС

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Банк России ограничил для неквалифицированных инвесторов возможность приобретения иностранных ценных бумаг, за исключением выпущенных эмитентами из стран Евразийского экономического союза и международными финансовыми организациями, которые учитываются в инфраструктуре ЕАЭС.

Соответствующее указание регулятора вступило в силу с 1 января.

Также только квалифицированные инвесторы могут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка.

"Московская биржа" в соответствии с этим указанием c 3 января ограничивает возможность покупки квазироссийских бумаг для неквалифицированных инвесторов и переводит их в третий уровень листинга.

"Неквалы" могут продавать ранее купленные бумаги или продолжать держать их в своих портфелях.

Изменения касаются бумаг Cian , Etalon , Fix Price , Ozon , Ros Agro , группы компаний "О'кей" и Qiwi .

Банк России неквалы ЕАЭС Московская биржа
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