Центробанк РФ закрыл доступ "неквалам" к иностранным бумагам, кроме ЕАЭС
Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Банк России ограничил для неквалифицированных инвесторов возможность приобретения иностранных ценных бумаг, за исключением выпущенных эмитентами из стран Евразийского экономического союза и международными финансовыми организациями, которые учитываются в инфраструктуре ЕАЭС.
Соответствующее указание регулятора вступило в силу с 1 января.
Также только квалифицированные инвесторы могут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка.
"Московская биржа" в соответствии с этим указанием c 3 января ограничивает возможность покупки квазироссийских бумаг для неквалифицированных инвесторов и переводит их в третий уровень листинга.
"Неквалы" могут продавать ранее купленные бумаги или продолжать держать их в своих портфелях.
Изменения касаются бумаг Cian , Etalon , Fix Price , Ozon , Ros Agro , группы компаний "О'кей" и Qiwi .