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Минимальная цена на сигареты повышена до 135 рублей за пачку

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Минимальная цена на сигареты с 1 января 2025 года составит 135 рублей за пачку.

Минсельхоз установил этот уровень на основе минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции, введенной Налоговым кодексом с 1 января 2025 года, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

Ставка акциза на сигареты в 2025 года составит 2 945 рублей за 1 тысячу штук плюс 18% расчетной стоимости. В 2024 года она была на уровне 2 813 рублей за 1 тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости.

В 2024 году минимальная цена пачки сигарет составляла 129 рублей, в 2023 году - 119 рублей, в 2022 году - 112 рублей.

С 2025 года также проиндексированы минимальные цены на никотинсодержащую продукцию.

Минсельхоз
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