Минимальная розничная цена на водку повысилась до 349 рублей за 0,5 литра

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2025 года составляет 349 рублей за 0,5 литра, сообщается в приказе Минфина, который вступил в силу в первый день нового года.

До этого цена составляла 299 рублей за 0,5 литра.

Выросли минимальные цены и на бренди - до 472 рубля с 403 рублей, коньяка - до 651 рубля с 556 рублей за 0,5 литра.

Минимальная отпускная цена на водку у производителей составит 287 рублей (246 рублей до конца 2024 года), оптовая - 299 рублей (256 рублей) за 0,5 литра.

Минимальная отпускная цена на бренди повышается до 364 рублей (311 рублей) за 0,5 литра, оптовая - до 383 рублей (327 рублей), на коньяк - соответственно отпускная до 500 рублей (427 рублей), оптовая - до 527 рублей (450 рублей).

Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с "теневым" производством. С 2011 года введены минимальные цены на коньяк и бренди, с 2016 года - на шампанское.

В предыдущий раз цены повышались с 1 июля 2024 года.

Этот приказ Минфина будет действовать по 31 декабря 2030 года.