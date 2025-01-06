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Нефть откатывается вниз, Brent у $76,2 за баррель

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются утром в понедельник после роста по итогам предыдущих торгов и недели в целом.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 08:07 МСК составляли $76,19 за баррель, что на $0,32 (на 0,42%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,58 (на 0,8%) - до $76,51 за баррель.

Цена фьючерсов на марку WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к указанному времени на $0,3 (на 0,41%) - до $73,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии котировки этих контрактов увеличились на $0,83 (на 1,1%) и достигли $73,96 за баррель.

По итогам прошлой недели цена Brent выросла на 3,7%, WTI - на 4,8%. Котировки повысились в том числе благодаря обещаниям председателя КНР Си Цзиньпина ввести дополнительные меры стимулирования экономики страны.

Вместе с тем инвесторы опасаются негативного экономического эффекта от мер, предложенных избранным президентом США Дональдом Трампом, в частности введения высоких пошлин и жесткой миграционной политики. Трамп вступает в должность 20 января.

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