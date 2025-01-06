Азиатские акции в основном снижаются, японский Nikkei 225 теряет 1,4%

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются на торгах в понедельник, инвесторы оценивают статданные и новости компаний.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,7%, гонконгский Hang Seng - 0,5%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в декабре 2024 года вырос до максимальных с мая прошлого года 52,2 пункта по сравнению с 51,5 пункта в ноябре. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали 51,7 пункта.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. и China Hongqiao Group, дешевеющие на 3,3%.

Рыночная стоимость Meituan уменьшается на 3,1%, Nongfu Spring - на 3%, MTR Corp. - на 2,5%.

Капитализация Xinyi Solar Holdings повышается на 4,4%, JD Health International, JD.com Inc. и ENN Energy Holdings - на 1,1%, Power Assets Holdings - на 1%.

Значение японского Nikkei 225 падает на 1,4%.

PMI в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в декабре вырос до максимальных с сентября 50,9 пункта с 50,5 пункта месяцем ранее, согласно пересмотренным данным. Изначально сообщалось о подъеме до 51,4 пункта.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги DeNA (-7,7%).

Рыночная стоимость IHI Corp. и Seiko Epson уменьшается на 5,1%, Sapporo Holdings - на 4,9%, Trend Micro - на 4,4%.

Mazda Motor сокращает капитализацию на 0,1%, хотя ее североамериканское подразделение отчиталось о рекордных продажах автомобилей в прошлом году - 424,382 тыс. штук против 363,354 тыс. годом ранее. В том числе в декабре реализация выросла на 1,7% в годовом выражении и составила 40,201 тыс. машин, что стало лучшим результатом "дочки" для этого месяца.

Акции Nippon Steel дешевеют на 0,7% после решения президента США Джо Байдена заблокировать ее сделку на $14 млрд по покупке американской сталелитейной United States Steel Corp. (US Steel).

Цена бумаг Furukawa Electric увеличивается на 5,9%, Suzuki Motor - на 5%, Ebara - на 4,7%, Honda Motor - на 2,9%, Shizuoka Financial Group - на 2,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,9%.

Стоимость акций Posco увеличивается на 1,5%, Samsung Electronics - на 2,9%, SK Hynix - на 8,9%.

Котировки бумаг Hyundai Motor снижаются на 1,2%, Korean Air Lines - на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

Согласно окончательным данным Judo Bank, PMI в сфере услуг страны в декабре повысился до 50,8 пункта по сравнению с 50,5 пункта в ноябре. Предварительно декабрьский индекс оценивался в 50,4 пункта.

Капитализация BHP снизилась на 2%, Rio Tinto - на 1,7%.