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Ford заработал в Китае в 2024 году около $600 млн

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor заработал в Китае около $600 млн в 2024 году, несмотря на сложные рыночные условия, заявил на автосалоне в Детройте главный исполнительный директор компании Джим Фарли. Об этом сообщает CNBC.

"Я рад сообщить, что Ford получает прибыль в Китае. Я горжусь этим, потому что немногие автопроизводители могут сказать то же самое", - сказал он.

Названная цифра не включает в себя доходы от экспорта произведенных в КНР машин, отметил он. Ряд моделей Ford производится только в Китае и затем поставляется на другие рынки, включая США. В частности, это касается марки Lincoln Nautilus.

Обычно Ford не раскрывает показателей прибыли по отдельным регионам, отмечает CNBC.

Ford Motor Ford США Детройт Китай Джим Фарли
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