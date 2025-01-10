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Американская компания Wayfair уходит из Германии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американская Wayfair Inc., занимающаяся онлайн-продажей мебели и товаров для дома, немедленно сворачивает бизнес в Германии, говорится в ее сообщении на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Реструктуризация затронет около 730 сотрудников в ФРГ и Польше, при этом около половины из них будут переведены в другие офисы.

В связи с ней компания рассчитывает понести расходы в размере $102-111 млн.

Wayfair вышла на рынок Германии 15 лет назад. Он стал для нее одним из первых в Европе наряду с Великобританией, однако уступал последней по результатам, пишет Barron's.

"По итогам последней оценки мы заключили, что достижение темпов роста в Германии на уровне рыночных лидеров остается долгим и дорогим предприятием, а его потенциальная отдача все сильнее уступает показателям других рынков", - отметил в открытом письме сотрудникам главный исполнительный директор компании Нирадж Шах.

По его словам, Wayfair намерена перенаправить инвестиции и усилия на рынки с более высоким долгосрочным потенциалом, в том числе на расширение бизнеса в Канаде, Великобритании и Ирландии. Кроме того, она будет расширять сеть офлайн-магазинов в США.

Акции Wayfair дешевеют на 1,2% на торгах в пятницу.

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