Акции "Газпром нефти" дорожали более чем на 4% на новостях о санкциях США

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Котировки "Газпром нефти", упавшие на "Мосбирже" в середине дня на 5,6% (до 560 рублей за штуку), вечером в пятницу развернулись вверх и в моменте прибавляли более 4%, поднявшись в цене до 620 рублей за штуку, после публикации сообщений Минфина США о санкциях против компании.

Падение котировок 10 января было вызвано сообщениями западных СМИ о том, что новые санкции США, официальное объявление которых ожидалось в пятницу вечером, могут затронуть "Газпром нефть". По факту же официального объявления Минфином США санкционных ограничений в отношении компании, ее дочерних структур и менеджмента на рынке произошел резкий отскок благодаря в том числе закрытию рядом участников рынка "коротких" позиций. В результате дневную торговую сессию на "Московской бирже" акции "Газпром нефти" закрывают на мажорной ноте.

Минфин США сообщил о введении санкций против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", также санкции вводятся против сербской компании NIS, которая является "дочкой" "Газпром нефти".

Кроме того, Минфин США включил в антироссийский санкционный список руководителей нефтегазовых компаний. В SDN List попали Вадим Воробьев (глава "ЛУКОЙЛа"), Александр Дюков (глава "Газпром нефти"), Наиль Маганов ("Татнефть"), Сергей Кудряшов ("Зарубежнефть"), Владимир Чернов ("Башнефть"). Кроме того, к перечисленным лицам добавлен Юсуф Алекперов.