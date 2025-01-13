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США продлили на полгода срок для отказа Nippon Steel от сделки с US Steel

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Правительство США продлило на полгода срок для отказа японского сталепроизводителя Nippon Steel от планировавшейся сделки по приобретению United States Steel, сообщают американские СМИ.

Президент США Джо Байден 3 января заблокировал эту сделку. Он предписал компаниям в срок до 30 дней "полностью и на постоянной основе отказаться от предлагаемой транзакции" по соображениям национальной безопасности, если Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) не согласится продлить срок.

11 января U.S. Steel сообщила, что CFIUS предоставил отсрочку до 18 июня для того, чтобы стороны окончательно отказались от сделки.

U.S. Steel и Nippon Steel подали два иска, чтобы опротестовать запрет на их слияние.

Первый иск содержит требование отменить решение Байдена ввиду "незаконного политического вмешательства" в процесс. Компании хотят, чтобы суд распорядился о новом рассмотрении сделки с точки зрения национальной безопасности.

Во втором иске компании обвиняют главу профсоюза United Steelworkers Дэвида Маккола и главного исполнительного директора конкурирующей Cleveland-Cliffs Лоуренсо Гонсалвеса в "незаконных и скоординированных мерах, нацеленных на предотвращение сделки".

U.S. Steel была образована в 1901 году при участии финансиста Джона Пирпонта Моргана и сталепромышленника Эндрю Карнеги и сыграла важную роль в индустриализации Штатов в XX веке. Она уже не относится к числу крупнейших американских компаний, но остается одним из ведущих сталепроизводителей. Ее основными клиентами являются автомобильные компании, производители бытовой техники и упаковки для пищевых продуктов.

Условия сделки с Nippon Steel предполагали сохранение названия US Steel и ее головного офиса в Питтсбурге. Японская компания также обещала вложить $2,7 млрд в старые заводы американской компании.

Джо Байден США Питтсбург CFIUS US Steel Nippon Steel United Steelworkers
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