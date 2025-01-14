Cleveland-Cliffs вместе с Nucor готовит новую заявку на покупку US Steel

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Американские Cleveland-Cliffs и Nucor Corp. готовят совместную заявку на покупку сталелитейной US Steel, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Предполагается, что Cleveland-Cliffs купит все акции US Steel за денежные средства и затем продаст Nucor "дочку" US Steel – компанию Big River Steel.

Cleveland-Cliffs намерена предложить менее $40 за акцию US Steel. Японская Nippon Steel хотела заплатить $55 за бумагу ($14,1 млрд в общей сложности), но ее уже согласованную сделку с US Steel из соображений национальной безопасности в начале года заблокировал президент США Джо Байден.

Nucor, крупнейшая сталелитейная компания Северной Америки, изначально хотела заручиться поддержкой ряда акционеров US Steel в вопросе покупки ее электросталеплавильного производства, но впоследствии договорилась с Cleveland-Cliffs. Дуговые электропечи выплавляют около трети всей стали US Steel. Электросталеплавильный процесс дешевле и приводит к меньшим вредным выбросам, чем цикл производства стали, включающий доменный процесс.

Близкие к US Steel люди подчеркивали, что компания не намерена продавать себя кому-либо, кроме Nippon Steel. В 2023 году US Steel отклонила предложение Cleveland-Cliffs о своей покупке с оценкой в $35 из расчета на акцию.

Главный исполнительный директор Cleveland-Cliffs Лоуренсо Гонсалвес в ходе полуторачасовой пресс-конференции в понедельник поддержал решение Байдена заблокировать сделку US Steel и Nippon Steel.

"Китай плохой. Китай злой. Китай ужасный. Но Япония хуже", - сказал он.

"С 1945 года вы ничему не научились. Вы так и не поняли, как мы хороши, как мы прекрасны, - отметил Гонсалвес. - Хватит сосать нашу кровь... Вот зачем нам нужна национальная безопасность".

В US Steel назвали заявления Гонсалвеса "еще одной попыткой отвести внимание от тех незаконных, монополистических заговоров, в которые он ввязался".

"Мы крайне разочарованы этими словесными нападками в адрес... народа Японии – критически важного союзника США", - сказали в US Steel.

Условия сделки с Nippon Steel предполагали сохранение названия US Steel и ее головного офиса в Питтсбурге. Японская компания также обещала вложить $2,7 млрд в старые заводы американской компании.

US Steel и Nippon Steel подали два иска, чтобы опротестовать запрет на их слияние.

Первый иск содержит требование отменить решение Байдена ввиду "незаконного политического вмешательства" в процесс. Компании хотят, чтобы суд распорядился о новом рассмотрении сделки с точки зрения национальной безопасности.

Во втором иске компании обвиняют Гонсалвеса и главу профсоюза United Steelworkers Дэвида Маккола в "незаконных и скоординированных мерах, нацеленных на предотвращение сделки".

Кроме того, US Steel и Nippon Steel надеются убедить вступающего 20 января в должность президента США Дональда Трампа отменить решение Байдена, пишет FT. Однако Трамп также выступал против их сделки.

Согласно решению американских властей, компании должны отменить транзакцию с начала февраля по 18 июня.

Акции US Steel в ходе предварительных торгов во вторник дешевеют на 0,3% до $36,24 за штуку. Бумаги Cleveland-Cliffs дорожают на 1%, Nucor – на 0,9%. Капитализация Nippon Steel во вторник снизилась на 1,1%.

US Steel была образована в 1901 году при участии финансиста Джона Пирпонта Моргана и сталепромышленника Эндрю Карнеги и сыграла важную роль в индустриализации Штатов в XX веке. Она уже не относится к числу крупнейших американских компаний, но остается одним из ведущих сталепроизводителей. Ее основными клиентами являются автомобильные компании, производители бытовой техники и упаковки для пищевых продуктов.