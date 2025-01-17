"Агрокомплекс Ткачева" может стать владельцем крупного производителя мяса птицы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Активы крупного производителя мяса птицы АО "Приосколье" (Белгородская область) могут перейти структурам одного из крупнейших агрохолдингов РФ - "Агрокомплексу им. Н.И.Ткачева", сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на аграрном рынке.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сообщил изданию, что стоимость "Приосколья" может составлять около 50 млрд рублей. Он называет сильными рыночные позиции компании, но обращает внимание на то, что ее основные производственные мощности располагаются в Белгородской области, вблизи района активных боевых действий. Собеседник "Коммерсанта" на аграрном рынке считает, что купить "Приосколье" Александр Ткачев (владелец "Агрокомплекса" - ИФ) может лишь со значительным дисконтом.

Детали сделки не раскрываются. Основатель "Приосколья" - бывший зампред правительства Белгородской области Геннадий Бобрицкий - находится в розыске. В 2023 году он был заключен под стражу по обвинению в мошенничестве, девять месяцев провел в СИЗО, после чего был отпущен под домашний арест и впоследствии скрылся.

Партнер юрфирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин пояснил газете, что если конечный бенефициар владеет бизнесом через третьих лиц, то продать актив несложно. В случае если компания принадлежит ему напрямую, то возможно оформление в другой стране по нотариальной доверенности. Партнер юрфирмы "Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры" Антон Гусев добавил, что актив также может быть реализован на основании решения суда, предусматривающего возмещение вреда. Требуется обвинительный приговор, но в России предусмотрен механизм заочного рассмотрения.

Один из собеседников "Ъ" на рынке говорит, что акции "Приосколья" сейчас арестованы.

Согласно данным Национального союза птицеводов РФ, в 2023 году "Приосколье" занимало третье место по объемам производства мяса бройлеров в РФ (451 тыс. тонн). Первые и второе места занимали ГАП "Ресурс" (1 млн 045 тыс. тонн) и ГК "Черкизово" (986 тыс. тонн). "Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" находился на четвертом месте с объемом производства 424 тыс. тонн мяса бройлеров.

По данным Минсельхоза РФ, производство скота и птицы (на убой) в РФ в хозяйствах всех категорий в 2024 году, по предварительным данным, составило 16,74 млн тонн, что является максимальным показателем в истории России и СССР. В том числе достигнуто рекордное производство птицы на убой - 7,1 млн тонн.

Агрохолдинг "Приосколье" - группа предприятий с замкнутым циклом производства птицеводческой продукции. Основной производственный актив - АО "Приосколье", в который входит 16 откормочных площадок мощностью 430 тыс. тонн мяса птицы в живом весе в год, репродукторы с объемом производства 270 млн яиц в год, 6 инкубаторов мощностью 288 млн бройлерных цыплят, 3 завода по убою и переработке мяса птицы мощностью 48,9 тыс. голов в час и 2 цеха углубленной переработки мяса птицы производительностью 40 тонн колбасных изделий в сутки.

"Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" принадлежит экс-главе Минсельхоза РФ Александру Ткачеву, объединяет 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области. В перечень направлений деятельности входят животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля. Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.